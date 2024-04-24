Лондон, 24 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Пять жителей Лондона пострадали от сбежавших во время учений лошадей королевской гвардии, сообщила 24 апреля газета Daily Mail.

Кадр из видео

Отмечается, что учения проходили утром в районе Уайт-Холл. Лошади сбросили наездников и разбежались по городу.

Одно из животных врезалось в туристический автобус, разбив лобовое стекло. Повреждения получили пять человек, в том числе солдат, сброшенный лошадью в момент её бегства.

«Солдат королевской гвардии лежал на земле и кричал от боли после того, как был сброшен лошадью, врезавшейся в машину возле отеля «Клермонт» на Букингем Палас-роуд в районе Виктория», — рассказали журналисты.

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Продолжается операции по поимке лошадей, отметило издание.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года на Дворцовой площади в Петербурге запряжённая лошадьми карета въехала в толпу людей. Пострадали три человека. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП стали действия прохожего, шедшего мимо кареты и спровоцировавшего движение повозки в сторону людей, сообщало МВД.

В мае того же года вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико после падения с лошади был в тяжёлом состоянии помещён в больницу в Севилье. У него было диагностировано кровоизлияние в мозг. Сообщалось, что Рико катался на лошади, и та по неизвестным причинам занервничала и сбросила седока, а потом ударила его копытом по голове.