Москва, 24 апреля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Провокаторы используют соцсети и мессенджеры для рассылки гражданам инструкции по отъёму оружия у сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом 24 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов во время отчёта в Совете Федерации.

Petrov Sergey/Global Look Press

По его словам, провокаторы активно используют соцсети, где распространяют радикальную идеологию и ложную информацию.

«Наши граждане через популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъёму оружия у сотрудников полиции и военных», — заявил Краснов.

Генпрокурор также отметил, что в 2023 году в Роскомнадзор было направлено более тысячи обращений с требованием удалить с сайтов противоправную информацию.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля оперативники ФСБ задержали пятерых организаторов узла связи в России, которые обеспечивали работу украинских call-центров, занимающихся телефонными мошенничествами и вымогательством у россиян денежных средств в особо крупном размере. Полученные средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование ВСУ, по предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России похитили более 7 млрд рублей.

Глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании комитета Государственной думы по информационной политике в марте заявил, что деятельность call-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Помимо этого, пресс-служба Росгвардии сообщила, что количество звонков с призывами совершения террористических актов в России увеличилось, поступают они с Украины.