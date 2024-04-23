Москва, 24 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Показания на заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова дал задержанный ранее другой фигурант — Сергей Бородин, сообщает 24 апреля Telegram-канал «112».

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Сергей Бородин

«Сергей Бородин проходил обвиняемым в рамках другого расследования и заключил досудебное соглашение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал Тимура Иванова по уголовному делу о коррупции, он останется под стражей до 23 июня. В суде заявили, что замминистра обороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В тот же день суд арестовал второго фигуранта уголовного дела Сергея Бородина.

Вечером 23 апреля в СК проинформировали о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заместителю министра грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны по меньшей мере три посредника, причастных к передаче денег.

Пост замглавы Минобороны Иванов занимает с мая 2016 года. Он курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов российского оборонного ведомства.