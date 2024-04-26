Москва, 26 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. За последние годы провозная способность Восточного полигона, куда входят Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и Транссиб, выросла до 173 миллионов тонн. В текущем году она уже составит 180 миллионов тонн, но и это не предел.

ОАО «РЖД» Грузовой состав на пересечение веток БАМа и Транссиба

В горизонте десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, где вручил государственные награды.

История современного БАМа началась в 1974 году, когда он был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В общей сложности на стройке были задействованы более двух миллионов человек. Им пришлось преодолеть одиннадцать полноводных рек и семь крупных горных хребтов. БАМ пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. А развивать магистраль сегодня, как и весь Восточный полигон, помогает национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Глава государства подчеркнул, что магистраль была исторически необходима России.

РИА «Новости»/Владимир Астапкович Владимир Путин на мероприятии в честь 50-летия с начала строительства БАМа

«На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надёжный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения», — отметил Путин.

Транссибирская магистраль — двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью от Москвы до Владивостока около 10 тыс. км. Она является самой протяженной в мире железной дорогой. Байкало-Амурская магистраль — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Общая протяженность от Тайшета до Советской Гавани составляет почти 4,3 тыс. км.

Увеличить пропускную способность Восточного полигона до 270 млн тонн в год поможет, в том числе, строительство второго Северомуйского, второго Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через реку Амур. Дополнительные мероприятия по развитию БАМа и Транссиба в рамках третьего этапа реконструкции обсуждались на правительственном совещании в начале 2024 года.

По оценке экспертов, проект развития Восточного полигона вносит существенный вклад в рост ВВП страны, формирует внутренний спрос на продукцию предприятий металлургической, машиностроительной, строительной и других отраслей. К тому же реконструкция БАМа и Транссиба ускорит развитие Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.

«Возникшая важность переориентации экспорта на Китай означает необходимость ускоренного развития соответствующей инфраструктуры на Дальнем Востоке. Восточный полигон нуждается в скорейшей модернизации, его мощностей критически не хватает, а ведь это основная транспортная артерия региона. Сейчас по нему транспортируется преимущественно уголь, в ущерб другим грузам. И пока Восточный полигон будет оставаться «бутылочным горлышком», о каком-то радикальном увеличении товарооборота говорить не приходится», — отметил кандидат экономических наук, руководитель Центра энергетических и транспортных исследований Института востоковедения РАН Игорь Томберг.

Реконструкция инфраструктуры всего Восточного полигона железных дорог направлена на «расширение» узких мест на БАМе и Транссибе для наращивания объемов. Только с 2021 года благодаря такой модернизации его провозная способность увеличилась со 144 миллионов тонн до 173 млн тонн. В 2024 году показатель должен составить 180 млн тонн. В том числе для его достижения только в первом квартале этого года железнодорожники уложили 163 км пути на объектах ОАО «РЖД», 90% которого пришлись на Восточный полигон.

На БАМе завершили проходку нового однопутного Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае. Строительство началось в 2021 году, и в декабре 2024 года по нему уже должны пройти первые поезда. Это позволит снять ограничения по скорости прохождения поездов на участке Новый Ургал — Постышево и увеличить пропускную способность БАМа в направлении портов Дальнего Востока.

«Слаженная работа проектировщиков, конструкторов, инженеров, строителей позволит создать на Восточном БАМе современную инфраструктуру, отвечающую самым высоким требованиям безопасности и надежности», — подчеркнул глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Тоннель возводят рядом с существующим в сложнейших геологических и климатических условиях. Из-за высокой плотности пород Дуссе-Алиньского хребта, расположенного к тому же в зоне вечной мерзлоты, проходку тоннеля проводили буровзрывным способом. Всего использовано порядка 200 тонн взрывчатки, разработано и вывезено около 150 тыс. кубометров горной породы. Параллельно проводится внутренняя обделка искусственного сооружения, укрепляются своды и прокладываются инженерные коммуникации.

Помимо этого, для Восточного полигона разрабатываются новые отечественные локомотивы с асинхронным тяговым приводом — электровоз 2ЭС9 и тепловоз 2(3)ТЭ30. Силовая установка таких машин сможет работать как на дизельном топливе, так и на смеси газа и дизтоплива. Она позволят возить грузовые составы массой 7,1 тыс. тонн со скоростью 120 км/ч. Два опытных образца планируется отправить на испытания уже в следующем году.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» развивается транспортная система всей страны — это автомагистраль М-12 «Восток», морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, железнодорожная инфраструктура БАМа и Транссиба, Центральный транспортный узел Москвы, региональные аэропорты.

Всё это оказывает непосредственное влияние на удобство пассажирских перевозок и скорость доставки грузов, повышает туристическую и инвестиционную привлекательность регионов.