Москва, 24 апреля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова не было факта передачи взятки, деньги как предмет взятки не фигурируют, заявил 24 апреля его адвокат Денис Балуев.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

По его словам, Иванов отвергает вину в получении взятки, факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения отсутствует в его уголовном деле.

«Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют. Вменяемая сумма — свыше 1 млн рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ», — сказал адвокат, не опровергнув информацию о том, что обвинения связаны со строительными контрактами Минобороны.

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Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Замминистра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников.

24 апреля Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Также был арестован ещё один фигурант дела — Сергей Бородин.

Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки, сообщила 24 апреля пресс-служба Басманного суда. Арестованный получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, отмечалось в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал СМИ ориентироваться на официальную информацию по этому уголовному делу — данные Следственного комитета и решения суда.