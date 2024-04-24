Защита отвергла вину замминистра обороны Иванова в получении взятки
Адвокат: в деле замминистра обороны Иванова не было факта передачи взятки
Москва, 24 апреля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. В деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова не было факта передачи взятки, деньги как предмет взятки не фигурируют, заявил 24 апреля его адвокат Денис Балуев.
По его словам, Иванов отвергает вину в получении взятки, факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения отсутствует в его уголовном деле.
«Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют. Вменяемая сумма — свыше 1 млн рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ», — сказал адвокат, не опровергнув информацию о том, что обвинения связаны со строительными контрактами Минобороны.
Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Замминистра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников.
24 апреля Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Также был арестован ещё один фигурант дела — Сергей Бородин.
Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки, сообщила 24 апреля пресс-служба Басманного суда. Арестованный получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны, отмечалось в сообщении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал СМИ ориентироваться на официальную информацию по этому уголовному делу — данные Следственного комитета и решения суда.