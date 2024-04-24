Москва, 24 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Страны, которые ранее обвиняли Россию в агрессии против Украины, сейчас изменили свое мнение и теперь признают, что Москва была вынуждена защищаться, заявил 24 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящей в Санкт-Петербурге XII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Многие, которые ранее считали, что агрессию на Украине совершила Россия, сейчас уже изменили свою точку зрения. Мы их убедили. И они говорят: «Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться, Россия не нападала», — сказал он.

По его словам, эти страны прекрасно понимают, кто финансирует киевский режим.

«И даже те страны, которые занимают прозападную позицию, они тоже понимают, только говорят: «Вы нас, пожалуйста, не называйте»… Боятся, что если на них санкции будут наложены, то им будет тяжело. Поэтому они говорят: «Вы нас не называйте», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД России заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример дипведомство привело такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

27 марта глава государства назвал чушью и бредом заявления Запада о якобы имеющихся планах России после Украины напасть на Европу. Он заявил, что у Москвы и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу и что Россия заинтересована в конструктивных отношениях.