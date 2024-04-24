Смоленск, 24 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Пожар на гражданских объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленском и Ярцевском районах после удара украинских беспилотников локализован. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале

Денис Бочаров/Global Look Press

«Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет», — следует из сообщения.

Глава региона добавил, что на данный момент на местах ЧП работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов, а также три пожарных поезда.

«Задействованных сил и средств достаточно», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, о пожарах, которые вспыхнули на объектах ТЭК в Смоленской области после атаки украинских дронов, стало известно сегодня утром.

Глава региона Василий Анохин заявил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и жертв.

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут борьбу с беспилотниками. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия возгорания.