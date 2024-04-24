Волгоград, 24 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. На праздновании Дня Победы в Волгограде пройдёт премьерный телепоказ документальной ленты «Агитбригада» о фестивале, посвящённом героям специальной военной операции. Фильм покажут 8 мая в амфитеатре на набережной.

Пресс-служба фестиваля Открытие фестиваля в Москве

Картина автора Екатерины Яковлевой и режиссёра Олега Некишева рассказывает о поездке международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» в Донбасс. Показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях. Бойцы увидели фильмы о себе самих, в том числе ленты «Казаки», «Пацаны батальона «Восток», а также кадры с фестиваля в городах России, на которых зрители приветствуют героев СВО.

«Нашим бойцам там, на фронте, очень необходимо наше внимание», — отметила руководитель документального вещания RT, генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Она добавила, что в фильме зрители увидят, как сидят самые настоящие богатыри в землянках перед импровизированным киноэкраном. «Они смотрят фильм «Сила», в котором показано, как наша страна в тылу объединилась для помощи фронту, и плачут», — сказала Яковлева.

Поездка команды в Донбасс не анонсировалась из соображений безопасности. Передвижной кинотеатр состоял из экрана и проектора, показы быстро организовывались по пути следования агитбригады.

«Только там, увидев всё вживую, — взрывающиеся в пятистах метрах от тебя мины или падающий HIMARS, обстрелянный Донецк, почти полностью уничтоженный Петровский район, куда молодой человек ежедневно провожает свою девушку, а у неё там подруга погибла под обстрелами на остановке, — начинаешь осознавать, что жители Донбасса живут так уже десять лет — в постоянном стрессе, в ожидании, что в любой момент может прилететь в тебя или соседа», — говорит Яковлева.

Впервые картина была показана на II международном фестивале «RT.Док: Время героев» в Москве, в Цифровом деловом пространстве. Телевизионная премьера фильма состоится 24 апреля на телеканалах RT и RТД.

В программу специальных показов фестиваля «RT.Док: Время героев» вошли также «Фронтовой дневник американского офицера» Ольги Кирий и режиссёра Олега Некишева, «Военкоры-3: он молится на языке Бога» автора и режиссёра Клима Поплавского и «Бессмертный Сталинград» автора Андрея Гимбатова и режиссёра Михаила Харитонина.