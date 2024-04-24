Москва, 24 апреля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Тело 81-летнего экс-хоккеиста советской команды «Спартак Свердловск» и раменского «Сатурна» Аркадия Новичкова обнаружили на северо-западе Москвы. До этого прохожие несколько раз звонили в полицию и сообщали о пожилом мужчине, который опасно сидит на подоконнике. Сообщил источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Днём 20 апреля в полицию поступило несколько звонков от очевидцев, которые сообщали о пенсионере, сидящем на окне десятого этажа. Все звонившие называли один и тот же адрес многоэтажки на улице Героев Панфиловцев. Наряд полиции приехал к дому. Сотрудники выяснили, что указанная квартира сдаётся и разыскали хозяев.

«Вместе с владельцами квартиры правоохранители взломали дверь. Весь коридор квартиры был исписан какими-то надписями. Полиция обнаружила тело 81-летнего Аркадия Новичкова, который покончил с собой», — рассказал источник.

Как оказалось, Аркадий Новичков снимал квартиру у другого спортсмена, 85-летнего хоккеиста и футболиста Виктора Гусева. В спортивном мире Гусева знают как директора стадиона «Салют» в Тушино, где он проработал почти полвека. Спортсмены знали друг друга уже давно, поэтому Виктор решил помочь старому приятелю с жильём.

Также стало известно, что за день до трагедии в полицию поступало сообщение от внучки Виктора Гусева. Девушка утверждала, что Новичков напал на её бабушку с дедушкой, когда те приехали проверять счётчики.

Аркадий Новичков родился в 1942 году. Он был воспитанником свердловского «Спартака» (1961–1962 гг.), за который впервые и сыграл в Чемпионате СССР в 1961 году. Также Новичков успел поиграть за куйбышевский СКА (1962–1964 гг.) и «Сатурн» (1967–1970 гг.).

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 апреля волейболистка Арина Михайлина, выступавшая за подмосковную команду по пляжному волейболу «Заречье — Одинцово», совершила самоубийство. Как стало известно, незадолго до трагедии она рассталась с молодым человеком. Также девушка переживала из-за многочисленных травм и учёбы в университете.