Москва, 24 апреля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. По уголовному делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова следует ориентироваться на официальную информацию, данные Следственного комитета и решения суда, заявил 24 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кирилл Брага/РИА Новости Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

Так он ответил на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ версию о том, что Иванова подозревают в государственной измене. В Кремле об этом ничего неизвестно, сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Замминистра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников.

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24 апреля Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину в совершении преступления заместитель главы Минобороны не признал. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Также был арестован ещё один фигурант дела — Сергей Бородин.

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