Санкт-Петербург, 24 апреля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Разведывательная инфраструктура стран Запада, которую они размещают в своих посольствах в других государствах, — острая проблема. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в ходе пленарного заседания XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

US Navy/Global Look Press

«В качестве острой проблемы можно рассматривать размещение разведывательной инфраструктуры стран Запада, зачастую включённой в инфраструктуру дипломатических миссий, занимающихся созданием и распространением деструктивного контента в странах пребывания», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала посла США в Москве Линн Трейси признаться в том, что попытки американской стороны «развивать гуманитарные связи с российским народом» предназначены для подрывной деятельности.

Кроме того, российский дипломат предупредила страны Запада, что им аукнутся попытки вмешаться во внутренние дела РФ. Она подчеркнула, что все подобные действия заведомо обречены на провал.