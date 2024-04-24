Париж, 24 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского об угрозе президента России Владимира Путина европейским странам являются бредом, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Новый бред от Зеленского (и, следовательно, от его спонсоров из НАТО), который утверждает, что, если у него не будет запрошенных миллиардов и оружия, «Путин вторгнется в страны Прибалтики, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет восстановить влияние Советского Союза», — написал он.

Филиппо также призвал к переговорам и прекращению поставок оружия киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО. Он напомнил, что не Москва шла к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, Россия лишь защищает своих людей.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что Москва не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность России, то мгновенно получат адекватный ответ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что российская сторона готова вести переговоры по Украине, однако Киеву нет никакой веры. Глава МИД напомнил, что о готовности Москвы к переговорам неоднократно говорил он сам, президент России Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лавров также напомнил, что в ноябре 2022 года глава киевского режима подписал указ о запрете переговоров.