Москва, 24 апреля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который сражается в зоне СВО, грозит депортация на родину, сообщил 24 апреля в своём Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Йокичу, который участвовал в освобождении Мариуполя, сражался и получил ранение на угледарском направлении, был награжден двумя Георгиевскими крестами и медалью за «За освобождение Мариуполя», в Сербии будет грозить 25 лет тюрьмы по статье «наёмничество», отметил депутат.

Добровольцу ранее четырежды отказывали в получении российского гражданства, поскольку контракт он подписал с властями ДНР, а не с Министерством обороны, но теперь, когда ДНР вернулась в состав России, это уже не должно быть препятствием, подчеркнул Хинштейн.

«Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые рискуя жизнью, защищают нашу страну. Они наши, и мы их не бросим. Обращусь в поддержку добровольца в ГУВМ (главное управление по вопросам миграции. — Прим. ред.) МВД. А в ближайшее время внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО», — написал депутат.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года занимавший в то время пост врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что граждане Сербии, которые принимают участие в спецоперации на стороне России в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, смогут получить российское гражданство.

Так он прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича, который ранее пригрозил сербам, участвующим в боевых действиях на Украине, арестом по возращении на родину.

Иностранные граждане изъявляют желание вступить в качестве добровольцев в российские подразделения в Крыму, участвующие в специальной военной операции, заявил также в марте 2023 года глава республики Сергей Аксёнов. Многие из этих людей разделяют ценности Русского мира и православия, и важно поддерживать отношения с представителями стран, разделяющих позицию России, отметил губернатор.