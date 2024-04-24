Берёзовский район, Югра, 24 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Участник спецоперации на Украине Руслан Александров стал первым, кто возглавил муниципалитет в России. Его избрали главой Берёзовского района ханты-Мансийского автономного округа, сообщает 24 апреля пресс-служба районной администрации.

berezovo.ru Руслан Александров

«Сегодня депутаты думы Берёзовского района единогласно поддержали кандидатуру Александрова Руслана на пост главы Берёзовского района», — говорится в сообщении.

Соперником ветерана СВО был начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству районной администрации Олег Бачин. Оба кандидата представили программы по улучшению жизни в районе.

Скоро состоится процедура вступления в должность нового главы, отметили в пресс-службе. Ранее на пост главы района претендовали пять человек.

Александров отправился на фронт добровольцем, был ранен. После лечения поступил на работу в Центр патриотов России, занимался подготовкой кандидатов на службу по контракту.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года прежний глава Берёзовского района Югры Павел Артеев сложил полномочия после дорожного инцидента — он находился за рулём, будучи пьяным. После случившегося Артеева исключили из партии «Единая Россия».

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Он назвал бойцов подлинной элитой России и заявил, что они должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления, руководить регионами и предприятиями.