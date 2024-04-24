Москва, 24 апреля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в июне начнёт контроль за избирательными кампаниями, которые пройдут в рамках Единого дня голосования 8 сентября. Об этом 24 апреля сообщил ответственный секретарь СПЧ, глава мониторинговой рабочей группы Александр Точенов по итогам заседания президиума Совета 23 апреля, передаёт портал «Независимый общественный мониторинг».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Мониторинговая рабочая группа уже второй год подряд начинает свою работу не в дни голосования, а с момента назначения выборов, в итоге охватывая контролем все этапы избирательных кампаний, начиная с их старта», — приводит портал его слова.

Точенов напомнил, что решение о назначении выборов глав регионов и выборов в органы государственной власти субъектов РФ должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, поэтому мониторинговая рабочая группа начнёт свою работу примерно с начала июня.

Он также представил главные заключения мониторинговой рабочей группы по итогам выборов президента РФ. В дни выборов члены этой группы посетили более 300 избирательных участков в 12 субъектах России, в том числе в Донбассе и Новороссии.

«По итогам президентской кампании мы передали ряд предложений о том, что можно было бы улучшить в избирательном процессе, в ассоциацию «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), которую возглавляет наш коллега, член мониторинговой рабочей группы Александр Брод. Предложения Совета по правам человека были учтены в докладе НОМ о выводах общественного наблюдения», — отметил Точенов.

Как он уточнил, в рекомендациях Совета отмечается, что на прошедших выборах были зафиксированы единичные случаи несопоставленности ведомственных баз данных. В СПЧ полагают, что в этой связи перспективным механизмом решения данного вопроса может быть составление списков избирателей в электронном виде.

Помимо этого, Точенов обратил внимание, что в Совете видят необходимость проработать правовой алгоритм решения проблемы неудавшегося по техническим или другим причинам голосования по дистанционному электронному голосованию, при этом, по его словам, «должны быть предусмотрены проверочные механизмы, которые исключат вероятность двойного голосования, обеспечат принцип его тайности».

Как передавало ИА Регнум, Центризбирком может утвердить трёхуровневую систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием на заседании 24 апреля. Документ распространит трёхуровневую систему наблюдения, которая показала свою эффективность на президентских выборах, на все избирательные кампании, которые проводятся в рамках единого дня голосования.

По словам сопредседателя корсовета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, IT-эксперта Олега Артамонова, развитие нормативно-правовой базы ДЭГ продолжается, и оно идёт поступательно, небольшими шагами: новшества обсуждаются экспертами, обкатываются на практике и после этого закрепляются в законодательстве.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что более 20 российских регионов подали заявки в Центральную избирательную комиссию на применение дистанционного электронного голосования в ходе сентябрьских выборов.

Ранее Памфилова отмечала, что явка на выборах президента России в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Участие в выборах приняли более 87 млн избирателей. При этом итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. По данным ЦИК, за него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали меньшее число голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

Путин на расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля заявил, что результаты выборов отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти.

Председатель ЦИК 16 апреля на встрече с главой государства назвала беспрецедентными и удивительными итоги президентских выборов в России. Она подчеркнула, что народ России показал свою мудрость. Памфилова также указала на беспрецедентную консолидацию общества.