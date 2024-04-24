Киев, 24 апреля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Суды Украины вынесли ряд решений в отношении военнослужащих за неповиновение командованию. Речь идёт об их отказе участвовать в операции в селе Крынки Херсонской области, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Cover Images/Global Look Press

«В реестре судебных решений появилось сразу несколько вердиктов судов по статье 402 Уголовного кодекса — «Неповиновение» касательно отказа украинских военных выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках Херсонской области (плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к пяти годам заключения приговорили морского пехотинца из Ивано-Франковской области, отказавшегося форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в начале ноября 2023 года. Столько же получил стрелец-санитар родом из Волновахи.

«Как говорится в приговоре, мобилизованный получил приказ о ведении наступления в направлении стыка просеки с дорогой… уничтожить противника… овладеть стыком дорог. Он устно отказался, «выражая открытое негативное отношение к приказам», — говорится в материале.

По этой же статье суд приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего из Винницкой области. Сообщается, что гранатомётчик получил приказ осуществить замену личного состава бригады в Крынках, удерживать позиции и не допустить прорыва ВС России. Он публично отказался выполнить приказ.

«В суде он пояснил, что уже был в том районе, осуществлял эвакуацию других военных. Когда командир зачитал приказ, у него началась паническая атака, он испугался за свою жизнь», — поясняет издание.

Сообщается, что, учитывая раскаяние военного, суд заменил ему заключение на отсылку в дисциплинарный батальон на тот же срок.

Кроме того, в дисбат на год отправится мобилизованный из Львовской области. Из публикации следует, что он также отказался выполнить приказ командира о форсировании Днепра и закреплении в Крынках.

«В суде он пояснил, что не имел надлежащей подготовки и испугался, поэтому отказался выполнить приказ», — уточняет СМИ.

К такому же сроку в дисциплинарном батальоне приговорён помощник гранатометчика из Винницкой области, который отказался выйти на замену личного состава в Крынках.

«Военнослужащий заявил в суде, что у него появился панический страх воды, так как при эвакуации с левого берега Днепра в октябре 2023 года он тонул, и его вытаскивали другие военные. Суд принял во внимание, что мужчина хочет продолжать служить, и заменил ему тюрьму на дисбат», — говорится в публикации.

Также год в дисбате по решению суда проведёт гранатометчик из Одесской области. Он объяснил, что когда его подразделение получило приказ закрепиться в Крынках, то он отказался вместе с остальными бойцами.

Военнослужащий родом из Луганской области за неповиновение командованию во время операции в Крынках был приговорён к двум годам лишения свободы.

«Суд освободил его от исполнения наказания с условием отчисления в течение двух лет 20% от заработной платы в доход государства», — поясняет украинское издание.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) не подчиняются приказам, угрожают командирам, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. Об этом стало известно из приказа об укреплении дисциплины главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В числе уголовных правонарушений со стороны украинских военных он отметил неподчинение, неисполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путём нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил об увеличении случаев дезертирства в украинской армии, отметив, что беглецы занимаются мародёрством на подконтрольной Киеву территории. Министр объяснил бегство военных из ВСУ крупными успехами российской армии. Он добавил, что российские бойцы продвигаются вперед, не давая противнику закрепиться для обороны.

По данным Минобороны на 23 апреля, ВСУ с начала специальной военной операции (СВО) потеряли почти полмиллиона военных.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что командование ВСУ отправляло подчиненных на убой в Крынки на левом берегу Днепра, где фактически бросало их в мясорубку. По словам главы государства, бойцы украинской армии там «бегали уже босиком», оставшись без боеприпасов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 29 февраля заявил о полной зачистке Крынок российскими военными. Он подчеркнул, что армия России контролирует обстановку в районе населённого пункта.

Сотрудники украинских военкоматов занимаются похищением мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе, чтобы затем отправлять их воевать на стороне ВСУ под Крынки. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.