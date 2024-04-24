Москва, 24 апреля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Москвичи смогут быстрее получать заключения рентгенографии в поликлиниках столицы. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рентген грудной клетки

«В поликлиниках Москвы искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки без участия врача», — рассказал Собянин. По его словам, учитывая огромный накопленный опыт в этой сфере, умные алгоритмы способны точно определить отсутствие признаков заболеваний.

Московский мэр пояснил, что если по результатам анализа ИИ на снимке не обнаружится признаков заболеваний, заключение от нейросети автоматически появится в электронной медкарте пациента. Если же ИИ найдет отклонение от нормы, описание поступит врачам и они сделают заключение в течение суток. Сергей Собянин отметил, что большую часть флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки в московских поликлиниках делают для профилактики и в результате не выявляют патологий.