Москва, 24 апреля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Басманном суде Москвы 24 апреля.

Илья Питалев/РИА Новости Тимур Иванов

«Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)», — сказано в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3884130" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления.

Отмечается, что он получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Вместе с Ивановым суд арестовал до 23 июня Сергея Бородина. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Замминистру обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

В мае 2016 года Иванов был назначен заместителем министра обороны. Он курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов российского оборонного ведомства.