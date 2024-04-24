Москва, 24 апреля, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Расследование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжается, устанавливаются все детали, заявил 24 апреля президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Alexey Belkin/Global Look Press

Он уточнил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы выявляют всех участников этого подлого преступления, в том числе заказчиков, спонсоров и организаторов.

«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — подчеркнул глава государства.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, пострадал 551 человек. По делу о теракте арестованы 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей. По данным СК, организаторы атаки связаны с украинскими националистами.