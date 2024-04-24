Москва, 24 апреля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Отсутствие реакции со стороны ЮНЕСКО на убийство российского военного корреспондента Семёна Ерёмина в зоне спецоперации девальвирует все достижения этой организации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 апреля в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Она напомнила, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле обязана реагировать на факты нападений и убийств сотрудников СМИ вне зависимости от их национальности и профессиональной принадлежности. Однако никаких оценок в случае с гибелью Ерёмина не последовало. Лестные слова в адрес организации больше касаются былых заслуг и успехов.

«Всё потому, что действия, а в данном случае хроническое умышленное бездействие её руководства девальвируют все эти достижения и подрывают авторитет структуры», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также упрекнула за молчание ОБСЕ и тех, кто много лет инициировал принятие резолюции о безопасности журналистов в Совбезе ООН.

Как сообщало ИА Регнум, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Журналист снимал репортаж, когда его смертельно ранило при атаке украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

Президент России Владимир Путин наградил Ерёмина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства был опубликован 23 апреля. Похороны журналиста прошли в тот же день на Троекуровском кладбище в Москве.