Пхеньян, 24 апреля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Поле боя на Украине давно стало кладбищем различных видов вооруженной техники Соединённых Штатов и НАТО, заявил замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль.

Сергей Корсун ИА Регнум

Таким образом он прокомментировал решение Сената США одобрить выделение $61 млрд для помощи Киеву.

«Поле боя на Украине уже давно стало кладбищем различных видов вооруженной техники, которыми хвалились США и НАТО», — цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он добавил, что, несмотря на это, глава киевского режима Владимир Зеленский «склоняет голову перед США» и хвастается, что продолжит «решающую войну» против России до конца, — «это смехотворная шутка из «Дон Кихота XXI века».

Как передавало ИА Регнум, ранее обе палаты американского Конгресса приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона.

Одобрение Конгрессом США пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, в Москве понимают, что большая часть средств останется в США, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выделение Украине дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов не приведёт к урегулированию конфликта, а лишь продлит кровопролитие, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что никакая помощь сейчас не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена. Украина не может противостоять России.

По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, выделение очередного пакета военной помощи Конгрессом не поменяет ситуацию на поле боя в пользу Киева.