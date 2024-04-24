Москва, 24 апреля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Блогер Лена Миро (Елена Мироненко) умерла в США после дорожной аварии и последующей комы, сообщает 24 апреля KP.RU со ссылкой на один из Telegram-каналов, специализирующихся на слухах и сплетнях.

Соцсети Лена Миро (Елена Мироненко)

Утверждается, что после ДТП блогер долго находилась в коме и недавно скончалась. На похороны летала её мать, а отец ехать отказался.

«Карма её настигла, сама виновата», — приводятся в публикации слова отца.

Елена Мироненко родилась 24 июня 1981 года в городе Старый Оскол Белгородской области. Окончила Воронежский институт по специальности переводчик-синхронист с английского языка. Некоторое время жила в Лондоне, затем работала в Москве в одной из крупных компаний.

С 2010 по 2023 год Лена Миро вела блог в «Живом Журнале», входивший в число топовых. Блогер публиковала скандальные заявления о знаменитостях и провокационные предложения, призванные, по её словам, привлекать внимание к серьёзным проблемам.