Одесса, Украина, 24 апреля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Часть Одессы осталась без электричества после серии взрывов, сообщил 24 апреля украинский телеканал ТСН.

Sergei Chuzavkov/Global Look Press

«Часть Одессы осталась без электричества», — говорится в Telegram-канале ТСН.

Отмечается, что отключения света произошли после мощных взрывов в городе.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в Одессе прогремели взрывы.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 06:52 мск воздушную тревогу объявили в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Следом сигналы включили в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях.