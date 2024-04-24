Часть Одессы осталась без электричества после взрывов
ТСН: часть Одессы осталась без света после мощных взрывов
Одесса, Украина, 24 апреля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Часть Одессы осталась без электричества после серии взрывов, сообщил 24 апреля украинский телеканал ТСН.
Sergei Chuzavkov/Global Look Press
«Часть Одессы осталась без электричества», — говорится в Telegram-канале ТСН.
Отмечается, что отключения света произошли после мощных взрывов в городе.
Как передавало ИА Регнум, 24 апреля украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в Одессе прогремели взрывы.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 06:52 мск воздушную тревогу объявили в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Следом сигналы включили в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях.