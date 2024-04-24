Захарова предупредила о рисках из-за манёвров НАТО в Финляндии
Захарова: учения НАТО у российских границ повышают риски военных инцидентов
Москва, 24 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Учения НАТО, стартующие 26 апреля в Финляндии в непосредственной близости от границы с Россией, носят провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают 24 апреля «Известия».
«Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача — демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию», — отметила дипломат.
По её словам, Североатлантический альянс отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны. Недавно вступившая в НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру.
Захарова предупредила, что маневры сил альянса у российской границы повышают риски возможных военных инцидентов. Россия внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада», добавила она.
Как сообщало ИА Регнум, 31 января в Польше начались учения НАТО Steadfast Defender — 2024, которые продлятся до конца мая. В них задействованы около 90 тыс. военнослужащих. По сценарию учений, одна из стран альянса подверглась нападению со стороны России.
В марте в Финляндии, Швеции и северной части Норвегии прошли манёвры Nordic Response с участием более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств. Были задействованы более 100 самолётов и вертолётов, свыше 50 боевых кораблей. Захарова подчеркнула провокационный и агрессивный характер этих учений в отношении России. Они взвинчивают спираль эскалации на фоне напряжённой обстановки в Европе, отметила она.
Масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига 2024») начались 23 апреля в Литве. В ходе манёвров две дивизии передислоцируют из Центрально-Европейского региона в Восточный, завершатся учения в конце мая.
Воинская группировка стран НАТО у российских границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых машин, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны 23 апреля.