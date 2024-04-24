Москва, 24 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Учения НАТО, стартующие 26 апреля в Финляндии в непосредственной близости от границы с Россией, носят провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают 24 апреля «Известия».

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача — демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию», — отметила дипломат.

По её словам, Североатлантический альянс отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны. Недавно вступившая в НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру.

Захарова предупредила, что маневры сил альянса у российской границы повышают риски возможных военных инцидентов. Россия внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада», добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января в Польше начались учения НАТО Steadfast Defender — 2024, которые продлятся до конца мая. В них задействованы около 90 тыс. военнослужащих. По сценарию учений, одна из стран альянса подверглась нападению со стороны России.

В марте в Финляндии, Швеции и северной части Норвегии прошли манёвры Nordic Response с участием более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств. Были задействованы более 100 самолётов и вертолётов, свыше 50 боевых кораблей. Захарова подчеркнула провокационный и агрессивный характер этих учений в отношении России. Они взвинчивают спираль эскалации на фоне напряжённой обстановки в Европе, отметила она.

Масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига 2024») начались 23 апреля в Литве. В ходе манёвров две дивизии передислоцируют из Центрально-Европейского региона в Восточный, завершатся учения в конце мая.

Воинская группировка стран НАТО у российских границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых машин, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны 23 апреля.