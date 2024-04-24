Пхеньян, 24 апреля, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Украина уже может «гордиться» разнообразной вооруженной техникой США и НАТО, она стала своеобразным «кладбищем» для него. Военная помощь Киеву — «психотропное вещество» и «попытка переливания крови» в надежде «своры» киевских правителей уйти от «предсмертной агонии». Так охарактеризовал ситуацию в конфликте министр иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иль, цитирует которого Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Никакая помощь Запада и США уже не изменит ход военной операции, считает корейский дипломат.

По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский, «звезда, хорошо играющая свою роль по сценарию, написанному Америкой», а вокруг него «кладбище» вооружения от союзников.

«Ничто не может остановить продвижение вперёд героической армии и народа России, которые поднялись на справедливую войну за защиту суверенных прав и безопасности государства», — заключил Им Чхон Иль.

Как сообщало ИА Регнум, корейский дипломат согласился с экспертами, которые считают, что именно США имеют максимальную выгоду от Киева, а Белый дом под руководством президента Джо Байдена пьёт «кровавое вино» и считает огромные прибыли.

Выделение Украине дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов не приведёт к урегулированию конфликта, а лишь продлит кровопролитие, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Инициатива на фронте продолжает складываться не в пользу Киева уже на протяжении нескольких месяцев. С наступлением лета ситуация станет намного хуже, добавил полковник.

Обе палаты американского Конгресса приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предложили выделить 26 млн долларов на аудит помощи.