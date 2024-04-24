Липецк, 24 апреля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. В Липецкой области в ночь на 24 апреля объявили режим воздушной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Глава региона призвал население следить за официальной информацией правительства области и МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в пригороде Воронежа ночью 24 апреля дежурные системы ПВО обнаружили и уничтожили ещё один, четвёртый, беспилотник самолётного типа. В результате падения обломков БПЛА на территории одного из садовых некоммерческих товариществ произошло возгорание частного домостроения.

В Шевченковском районе Харькова после серии мощных взрывов была прекращена подача газа.

О мощном взрыве в городе Николаеве на юге Украины сообщило украинское издание «Страна. ua» вечером 23 апреля.