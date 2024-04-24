Берн, 24 апреля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России, заявил 23 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Www.eda.admin.ch Иньяцио Кассис

«Россия должна присоединиться [к мирному урегулированию]», — привела мнение министра телекомпания RTS.

При этом глава швейцарской дипломатии не стал комментировать недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметившего, что Швейцария из нейтральной страны «превратилась в откровенно враждебную».

Кассис подтвердил приверженность Швейцарии нейтралитету в военном смысле, уточнив, что страна не посылает на Украину оружие или войска.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о потере доверия России к Швейцарии. Дипломат напомнила, что Швейцария поддержала все антироссийские санкционные пакеты ЕС. Солидарность этого государства с Украиной противоречит декларируемому «нейтралитету». Берн не прислушался к позиции Москвы. Более того, в последние месяцы наблюдается продвижение деструктивных инициатив. В их числе созыв оторванной от реальности «международной конференции» по Украине и выработка юридических основ для конфискации российских государственных активов, находящихся в Швейцарии, уточнила Захарова.

Президент РФ Владимир Путин назвал паноптикумом созываемую в июне конференцию по Украине в Швейцарии, на которую Россию не позвали, но заявили, что без неё что-либо решить невозможно. Москву при этом обвиняют в отказе от переговоров, добавил он.