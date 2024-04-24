Ереван, 24 апреля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Глава Совбеза Армении Армен Григорян не будет участвовать в апрельской встрече коллег в Санкт-Петербурге, сообщило 23 апреля агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армен Григорян

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24–25 апреля в Санкт Петербурге», — уточнили в пресс-службе.

Такого рода встречи проводятся под эгидой Совета безопасности России с 2010 года. В 2024 году международное мероприятие по безопасности состоится в 12-й раз.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Армен Григорян отказался от участия во встрече глав Совбезов в рамках СНГ в Москве.

Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Также она подчеркнула, что руководство Армении предаёт свой народ, разрушая многовековые связи с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Само армянское руководство время от времени «подливает масла в огонь», отметил он. Глава МИД РФ также выразил уверенность, что народ Армении связывает свою историю с Россией и другими дружественными странами, а «не теми, кто приезжает из-за океана».