Москва, 24 апреля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Вместе с замминистром обороны России 48-летним Тимуром Ивановым, задержанным ФСБ 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, были также задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

Информагентство «Республика Карелия» Проверка строительства училища (в центре Тимур Иванов)

Иванов попал в разработку силовиков давно, операция по его задержанию готовилась довольно длительное время. Об этом рассказал «Известиям» осведомлённый источник.

Издание предполагает, что одним из эпизодов уголовного дела станут злоупотребления в ходе реализации строительных контрактов Минобороны.

Известно, что в 2020 году Тимур Иванов руководил строительством 16 медцентров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19.

Он лично инспектировал строительство крупных и важных объектов — военных городков, кадетских корпусов, военных училищ, аэродромов, пунктов базирования подлодок. Также курировал строительство некоторых объектов космодрома «Восточный» в Амурской области и восстановление Мариуполя.

По информации издания, следствие не оставит без внимания все его личные, родственные и деловые связи, включая бизнес его семьи — супруги и отца.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту жительства. Особо крупный размер считается от суммы 1 млн рублей. Согласно статье УК РФ, которая ему инкриминируется, военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по этой статье.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя Тимура Иванова.

Кроме того, по словам Пескова, о громком задержании доложили и президенту РФ Владимиру Путину.

Следователи СК РФ планируют 24 апреля обратиться в суд с ходатайством об аресте Иванова.

В том случае, если следствие будет военным, правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — то в Басманный суд.