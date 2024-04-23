Вена, 24 апреля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. В НАТО должны признать, что именно руководством альянса при расширении на восток было принятое решение соседствовать с Россией. Об этом 23 апреля заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Извините, но чтобы быть точным, ему (Генсеку Североатлантического альанса Йенсу Столтенбергу. — прим.) надо было бы признать, что именно НАТО сделало Россию своим соседом, расширившись на Восток», — написал российский дипломат в Telegram-канале, комментируя слова Столтенберга о необходимости инвестиций в безопасность Европы, потому что «соседство с Россией имеет свою цену».

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си» Йенс Столтенберг выразил уверенность, что все государства — члены альянса в итоге поддержат предложение о создании военного фонда долгосрочной помощи Украине. По его словам, для НАТО дорого обходится и соседство с Россией, и укрепление «суверенной независимости» Украины, а потому лучшим способом в этой ситуации, уверен генсек, является обсуждение, как за это платить, а не того, нужно ли это делать.

Президент РФ Владимир Путин 14 февраля отметил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает России. Глава государства напомнил, что Россию постоянно обманывали в вопросе нерасширения НАТО на восток. Однако уже было пять таких расширений, подчеркнул Путин.