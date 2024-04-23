Анкара, 24 апреля, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с немецким диктатором Адольфом Гитлером и заявил, что руководство еврейского государства не избежит ответственности за свои преступления. Привёл 23 апреля заявление Эрдогана телеканал TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы продолжим представлять в Международном суде [ООН] доказательства преступлений Израиля, как уже сделали это ранее. Будем раскрывать правду и говорить об убийствах, совершённых Израилем. Пусть все поймут, что Нетаньяху — это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует — если не в суде, то перед лицом истории», — отметил президент Турции.

Эрдоган также раскритиковал Израиль за происходящее в секторе Газа, указав на беспрецедентное количество массовых убийств и попыток полного уничтожения Газы. Турецкий лидер подчеркнул, что невозможно оставаться в стороне, нужны активные шаги через механизмы ООН для противодействия этому.

Кроме того, Эрдоган обратил внимание на «нападения Израиля» на работающих в Газе представителей СМИ. Турцию это крайне беспокоит, Израиль пытается «стереть следы массовых убийств и уничтожить доказательства геноцида» в палестинском анклаве, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Биньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде как военного преступника за действия израильской армии в секторе Газа. Кроме того, президент Турции обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа. Ситуация в анклаве продемонстрировала «истинное лицо» многих международных структур, которые до этого выражали свою приверженность демократии, праву и свободе слова, добавил Эрдоган.

По словам президента России Владимира Путина, Эрдоган прикладывает значительные усилия для урегулирования кризиса в секторе Газа. Турецкий президент является одним из тех лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают всё для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, подчеркнул Путин. Глава российского государства назвал события в секторе Газа настоящей катастрофой и призвал к оказанию массированной гуманитарной поддержки мирному населению региона. Путин отметил, что необходимо сохранить людей и предпринять для этого соответствующие усилия.

По состоянию на 1 апреля с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действия ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек, в том числе более 13 тысяч детей и 8,4 тысячи женщин. Свыше 75,4 тысячи человек получили ранения.