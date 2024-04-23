Москва, 24 апреля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Командир отделения зенитной ракетной батареи десантно-штурмового подразделения гвардии старший сержант Валерий Хайдуков лично уничтожил несколько украинских дронов, пытавшихся поразить российских артиллеристов из гаубичного дивизиона, сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Солдаты ВС России

«Действуя в условиях ограниченной видимости и периодических артиллерийских обстрелов противника, Валерий Хайдуков лично уничтожил семь беспилотных летательных аппаратов противника, оборудованных системами сброса мин, в том числе гексокоптер ВСУ «Баба-яга», — уточнили в ведомстве.

Известно, что батарея старшего сержанта прикрывала от ударов украинских боевиков гаубичный дивизион. ВСУ пытались уничтожить позиции артиллерийских подразделений, систематически вели разведку, атаковали места размещения российских десантников с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня.

Ещё одним отличившимся российском военнослужащим в зоне спецоперации стал заместитель командира взвода гвардии сержант Андрей Зорев. Перед его взводом в составе двух штурмовых групп поставили задачу выбить противника с занимаемого рубежа. При выдвижении группа попала под массированный артобстрел, в результате командир взвода получил ранение. Зорев оперативно оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию раненых в безопасное место. Затем сержант принял командование взводом и продолжил выполнение задания.

«Грамотно и чётко отдав указания бойцам, гвардии сержант Зорев возглавил атаку. Оперативно и скрытно, используя рельеф местности и естественные укрытия, штурмовые группы сблизились с позициями противника. Используя элемент неожиданности, атаковали опорный пункт противника с двух сторон и подавили сопротивление», — отметили в Минобороны.

Зорев грамотно руководил действиями взвода, использовав выгодный рубеж. Во время боя российские военные уничтожили три единицы бронированных машин и две штурмовые группы ВСУ. Противник понес значительные потери и был вынужден отступить с занимаемых позиций. Российские подразделения заняли выгодные рубежи для продолжения наступления, заключили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, российские артиллеристы из расчётов боевых машин РСЗО БМ-21 «Град» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на авдеевском направлении, поразив живую силу противника и обеспечив продвижение штурмовых групп ВС РФ. Также военнослужащие с применением осколочно-фугасных снарядов подавили разрозненные подразделения украинских войск, пытавшиеся укрыться в лесополосе. Отличившихся в ходе обеспечения поддержки продвижению мотострелковых подразделений на авдеевском направлении артиллеристов отметили государственными наградами.

Командование группировки войск «Центр» ВС России вручило бойцам медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За отвагу», «За храбрость», медаль «За воинскую доблесть» II степени, а также медали Суворова и Жукова. Одному из военнослужащих присвоили первое офицерское звание.