Москва, 24 апреля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Следователи СК РФ планируют 24 апреля обратиться в суд с ходатайством об аресте ранее задержанного замминистра обороны России Тимура Иванова.

Информагентство «Республика Карелия» Проверка строительства училища (в центре Тимур Иванов)

«Ночь Иванов проведёт в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте», — предположил «Ъ».

В том случае, если следствие будет военным, правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — то в Басманный суд.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании замглавы Минобороны РФ Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия. Военному грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители заявили, что следствие будет требовать ареста Тимура Иванова. Совершённое им преступление относится к особо тяжким.

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании Иванова, также заранее в известность поставили министра обороны Сергея Шойгу, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Тимур Иванов ещё днём 23 апреля был в числе присутствующих на заседании коллегии Минобороны. Об этом свидетельствуют предоставленные ведомством кадры.