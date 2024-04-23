Замминистра обороны России Иванова могут арестовать 24 апреля
«Ъ»: замминистра обороны РФ Иванова могут арестовать 24 апреля, пока он в ИВС
Москва, 24 апреля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Следователи СК РФ планируют 24 апреля обратиться в суд с ходатайством об аресте ранее задержанного замминистра обороны России Тимура Иванова.
«Ночь Иванов проведёт в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте», — предположил «Ъ».
В том случае, если следствие будет военным, правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — то в Басманный суд.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании замглавы Минобороны РФ Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия. Военному грозит до 15 лет лишения свободы.
Правоохранители заявили, что следствие будет требовать ареста Тимура Иванова. Совершённое им преступление относится к особо тяжким.
Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании Иванова, также заранее в известность поставили министра обороны Сергея Шойгу, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Тимур Иванов ещё днём 23 апреля был в числе присутствующих на заседании коллегии Минобороны. Об этом свидетельствуют предоставленные ведомством кадры.