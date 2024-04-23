Чернянский район, Белгородская область, 24 апреля, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Системой противовоздушной обороны (ПВО) в Чернянском районе Белгородской области был сбит беспилотник, сообщил поздним вечером 23 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Чернянском районе системой ПВО сбит БПЛА. Пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в селе Волоконовка осколки повредили кровлю, выбиты окна в одном из частных жилых домовладений.

Кроме того, загорелась сухая трава на площади 800 кв. м. Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, около 21:50 мск 23 апреля силы ПВО пресекли попытку киевских боевиков совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа на территории Белгородской области.

Ранее 23 апреля в белгородском городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывают необходимую медпомощь. Кроме того, зафиксировали повреждения пяти легковых автомобилей.

Ночью 23 апреля российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре снаряда ВСУ с применением реактивной системы залпового огня «Ольха».