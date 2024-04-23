Курск, 23 апреля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. В Курской области предупредили об опасности атаки украинских беспилотников.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела сёл в Курской области

Губернатор региона Роман Старовойт написал в Telegram-канале, что в ночь на 24 апреля силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в центральной части Украины поздним вечером 23 апреля прогремел взрыв. По данным украинского издания «Общественное», инцидент произошёл в городе Кременчуг Полтавской области.

Также вечером 23 апреля на Украине взрыв прогремел в городе Днепропетровске. По области объявили воздушную тревогу.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом вечером 23 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.