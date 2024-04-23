Симферополь, 23 апреля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский дал обещание подать в отставку, если не будут решены проблемы с поставками лекарств в регион. Об этом он написал в Telegram-канале.

Никита Устинов ИА Регнум

Два месяца назад Минздрав Крыма опроверг информацию о прекращении поставок лекарств. Было заявлено, что поставки осуществляются как через паромную переправу, так и по альтернативному маршруту через новые регионы. В то же время жители республики жаловались на дефицит лекарств.

Скорупский пояснил, что его ведомство для обеспечения льготных категорий запланировало закупку порядка 1,1 тыс. наименований препаратов. На сегодняшний день предприятием «Крым-фармация» закуплено 955 наименований.

По оставшимся лекарствам будет проведена процедура закупки со сроком поставки до 15 мая.

Министр извинился за проволочки и срыв поставок, которые должны были быть ещё в начале года.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал Скорупский.

Как сообщало ИА Регнум, ряду руководителей Крыма в январе 2024 года были объявлены выговоры, а некоторые из них отстранены от должностей за недопустимые просчёты в работе. В числе провинившихся был и Константин Скорупский, а также его первый заместитель Ольга Растригина.

В мае 2023 года Скорупский также получил выговор за недочёты в работе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал о взысканиях в отношении ряда министров и глав муниципальных образований из-за непринятия надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов.