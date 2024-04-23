Москва, 23 апреля, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Сотрудники полиции проводят проверку после дорожного конфликта на севере Москвы с участием мужа актрисы Яны Поплавской. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации полицейских, 23 апреля поступило сообщение о дорожном конфликте между двумя водителями на улице Расковой. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка.

Супруга пострадавшего Евгения Яковлева Яна Поплавская подтвердила факт агрессии со стороны нападавшего.

Как сообщало ИА Регнум, напавший на радиоведущего Евгения Яковлева не хотел, чтобы тот обращался в больницу. Об этом рассказала Поплавская.

По её словам, водитель каршеринга стал провоцировать мужа на дороге, в результате произошло мелкое ДТП. Яковлев вышел из машины, не успел он произнести и слова, как получил удар в голову в область виска и уха. Оглушённый, вернулся в свою машину и закрылся, нападавший при этом продолжал ломиться в автомобиль. Пострадавший вызвал ГИБДД и полицию. Полиция приехала моментально, при личном досмотре водителя и его попутчика нашли крупную сумму денег, рассказала актриса.

Евгений Яковлев написал заявление на агрессивного водителя.