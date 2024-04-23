Белгород, 23 апреля, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Вечером 23 апреля над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Около 21:50 мск силами ПВО пресечена попытка киевских боевиков совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа.

Другие подробности не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области объявили вечером 23 апреля опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В белгородском городе Шебекино 23 апреля в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, зафиксировали повреждения пяти легковых автомобилей.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 апреля информировал, что ВС России сбили за прошедшие сутки более 100 дронов ВСУ, ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов и четыре авиабомбы Hammer.