Москва, 23 апреля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. По делу задержанного по подозрению в крупной взятке заместителя министра обороны России Тимура Иванова проводятся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проводятся необходимые следственные действия», — пояснили в Следственном комитете РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Тимур Иванов, который был задержан 23 апреля силовиками, подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей. Особо крупный размер считается от суммы 1 млн рублей. Согласно статье УК РФ, которая ему инкриминируется, военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по этой статье.

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании Тимура Иванова, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. осведомлён и министр обороны Сергей Шойгу.

Следствие будет требовать ареста Иванова, заявили 23 апреля правоохранители. Статья, по которой он задержан, относится к особо тяжким.

Иванов в 2016 году был назначен заместителем министра обороны. Курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны. В его ведении были вопросы восстановления Мариуполя.