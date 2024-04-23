Ереван, 23 апреля, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдёт в России без участия секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. О таком решении сообщило агентство Armenpress.

Асатур Есаянц / Sputnik/РИА Новости Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян

Встреча запланирована в Санкт-Петербург на 24–25 апреля. Подобное международное мероприятие по безопасности пройдёт в России в 12-й раз.

В начале марта Армен Григорян заявил, что считает «стратегической ошибкой» сильную зависимость Армении от России в последние десятилетия.

Как сообщало ИА Регнум, Россия рассчитывает на диалог с Арменией, в ходе которого будут разрешены сложные моменты в двусторонних отношениях, заявил журналистам 10 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания премьер-министр Армении Никола Пашиняна, который высказался о том, что Армения всегда выполняла свои обязательства перед РФ, а Москва в ряде случаев этого якобы не делала.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада. Также она подчеркнула, что руководство Армении предаёт свой народ, разрывая связи с Россией.