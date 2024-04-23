Москва, 23 апреля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, сообщил 23 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА Регнум Дмитрий Песков

По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу также был заранее поставлен в известность.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет РФ информировал о задержании заместителя министра обороны РФ Тимур Иванов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)

Других подробностей СК не привёл.

Иванов родился в 1975 году в Москве. Он является действительным государственным советником I класса и кандидатом экономических наук.

В 1997 году Иванов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. С 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, в 2013–2016 годах занимал пост генерального директора АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны.

В мае 2016 года Иванов был назначен заместителем министра обороны. Он курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечение ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.