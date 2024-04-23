Токмак, Запорожская область, 23 апреля, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль с мирными жителями в районе посёлка Мирное в Запорожской области, заявил 23 апреля председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Таисия Воронцова/ РИА Новости

Он добавил, что украинские военные прекрасно видели куда и по ком били.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека, повреждены пять автомобилей.

23 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что ВС России сбили за прошедшие сутки более 100 дронов ВСУ, а также ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов и четыре авиабомбы Hammer. Днём ранее российские силы ПВО за сутки уничтожили 240 украинских беспилотников.

По данным Минобороны, с начала спецоперации ВС России уничтожили 22 633 беспилотных летательных аппарата.