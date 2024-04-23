Вашингтон, 23 апреля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине развиваются не в пользу Киева ни в Донбассе, ни на других участках фронта, заявил 23 апреля журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это (ситуация — Прим. ред.) не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 60 млрд долларов. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, отметили, что за продолжительный период согласования этого решения ситуация на фронте значительно поменялась не в пользу ВСУ.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что выделение Вашингтоном финансовой помощи киевскому режиму приведёт к гибели ещё нескольких десятков тысяч украинцев, поскольку лишь затянет боевые действия.

По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, выделение очередного пакета военной помощи Конгрессом не поменяет ситуацию на поле боя в пользу Киева. Риттер напомнил о провале украинского контрнаступления в 2023 году и отметил, что сейчас для Киева ситуация на фронте рушится, поскольку ВСУ не имеют достаточного количества военных для удержания обороны.

Одобрение Конгрессом США пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, в Москве понимают, что большая часть средств останется в США, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.