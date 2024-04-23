Анкара, 23 апреля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для пассажиров, следующих в Латинскую Америку. Документ, подготовленный спустя почти два месяца после соответствующего запроса посольства РФ в Анкаре, был опубликован 23 апреля.

Anna Zvereva

В памятке перечисляются дополнительные меры проверки, которые могут применяться к пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу (Каракас), Мексику (Мехико и Канкун), Колумбию (Богота), Кубу (Гавана) и Бразилию (Сан-Паулу).

В частности, в документе указано, что пассажиры, направляющиеся в Мехико, должны иметь с собой транзитную визу и билет на другой рейс при транзитном рейсе, документ об оплаченном пребывании в гостинице на период путешествия и билеты в обе стороны, если даты билета находятся в границах срока действия визы для стран, где нужна такая виза.

При несоблюдении любого из этих правил пассажира могут не допустить на рейс, отмечено в памятке.

Как передавало ИА Регнум, в марте генеральное консульство России в Стамбуле сообщило, что участились случаи отказов, в том числе гражданам РФ, в посадке на рейсы Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. Отмечалось, что на рейсы не допускают по ряду причин, среди которых — отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на вопросы о целях поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.

Позднее Совет по правам человека при президенте России обратился к послу Турции после случаев с отказом Turkish Airlines принимать на борт россиян, которые следуют из Турции в страны Латинской Америки. Члены совета выразили серьёзную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков.

Сотрудники стамбульского аэропорта грубо ведут себя в отношении граждан России и даже позволяют себе швырять российские паспорта, заявляя об отказе в возможности совершения перелёта, рассказали ранее столкнувшиеся с таким ограничениями граждане РФ. 23 апреля посольство России в Анкаре рекомендовало гражданам РФ воздержаться от использования авиакомпании Turkish Airlines, а МИД заявил, что ждёт от Турции объяснения ситуации с транзитом граждан России в Латинскую Америку.