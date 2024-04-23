Кишинёв, 23 апреля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение запрещённых в стране георгиевских лент в День Победы, заявил 23 апреля в эфире радиостанции Moldova глава национальной полиции Виорел Чернэуцяну.

ИА REGNUM

«До тех пор, пока закон чётко регламентирует, что они подпадают под запрещённую символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года в Молдавии запретили ношение георгиевской ленты. Полицейские штрафовали тех, кто надел её во время празднования Дня Победы.

Президент Молдавии Майя Санду 9 мая 2023 года в ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню в Кишинёве заявила, что в этот день отмечает не День Победы, а «День мира». Она сообщила, что почтила память погибших во Второй мировой войне, не уточнив, какую сторону имеет в виду.

В апреле 2024 года сообщалось, что минобороны Молдавии отказалось выделить почётный караул, салютную команду и военный оркестр для церемонии перезахоронения советских воинов, погибших при освобождении республики от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.