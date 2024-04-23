Москва, 23 апреля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали трёх мужчин, которые разбили окно у автомобиля и выхватили из него сумку с деньгами. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

пресс-служба Росгвардии

«Трое злоумышленников подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю, разбили окно и выхватили из салона сумку с крупной суммой наличных денег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из нападавших выстрелил в водителя из травматического пистолета, потерпевшему потребовалась госпитализация.

Уточняется, что личности и местонахождение трёх подозреваемых в возрасте от 27 до 40 лет удалось оперативно установить. Им предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, в марте в аэропорту Сочи сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Им оказался житель Молдавии, который пытался покинуть страну. Он признался, что заказчиками преступления стали его знакомые. По его словам, они предоставили всю необходимую информацию для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек. По решению суда мужчину отправили под арест до 15 мая.