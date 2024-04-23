Екатеринбург, 23 апреля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудник управляющей компании Николай Колпаков перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти пенсионерку, которую случайно запер двухлетний внук.

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«Получилось спонтанно, так как я принимал решение, как действовать, уже на месте. И не думал, что полезу через балкон, когда шёл, чтобы чем-то помочь в ситуации», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам Колпакова, у него было два варианта: открыть двери — вскрыть её или высверлить отверстие, но в этом случае маленький ребёнок мог сильно испугаться — или перелезть на балкон и без шума открыть балконную дверь отвёрткой.

«Да, было страшно, и я не сразу решился, но когда все плачут и просят помощи, я вниз не смотрел и действовал», — сказал мужчина.

Колпаков добавил, что много лет назад работал промышленным альпинистом. По его словам, в такой ситуации он не мог пройти мимо.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Петербурге сотрудник полиции спас женщину от падения с пятнадцатого этажа, сумев надеть на неё специальный пояс со страховочным тросом.

Полиция получила сообщение об опасной ситуации в одном из домов на Индустриальном проспекте, через пять минут наряд был на месте. Сержант полиции Евгений Павленко обнаружил в квартире мать, которая держала за руки дочь, свисающую с балкона. Он приблизился, но девушка начала вырываться, тогда полицейский попытался разговорить девушку.

Девушка перелезла на карниз соседнего балкона, сотрудник полиции последовал за ней, продолжая разговаривать. Коллеги передали ему два спецпояса со страховочными тросами, сержант смог надеть один из них на свою собеседницу и благодаря этому сумел удержать девушку, когда она начала падать.