Москва, 23 апреля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В Москве прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова со специальным помощником президента Бразилии Селсу Аморимом. Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе беседы, прошедшей в дружественной атмосфере, присущей российско-бразильским отношениям стратегического партнёрства, проведён заинтересованный и доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в ООН и БРИКС», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что особое внимание Лаврова и Аморима было уделено проблематике украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля Лавров обсудил с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию на Украине. Стороны также обсудили практические аспекты взаимодействия на международной арене.

Президент Бразилии в ходе встречи подтвердил позицию по разрешению конфликта на Украине с учётом законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности. Да Силва также отметил бесперспективность односторонних инициатив в вопросе урегулирования.

В начале апреля сообщалось, что власти Бразилии отвергли просьбы западных союзников Киева о поставках боеприпасов Украине.

2 апреля посол Украины в Бразилии Андрей Мельник пожаловался, что бразильская сторона не хочет говорить об украинском конфликте, считая эту тему неудобной. Он также посетовал на то, что Украина в Латинской Америке на данный момент «совершенно одна» и никто из её западных партнёров не пытается переубедить Бразилию изменить её политический курс.