Москва, 23 апреля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Прогноз научно-технологического развития России до 2030 года нужно не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию.

Иван Шилов ИА REGNUIM

«Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года был утвержден десять лет назад. Сейчас его надо не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Учитывать актуальную ситуацию и глобальные перемены последних лет», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что одного патриотического настроя для успеха РФ недостаточно, также для этого необходимы специалисты.

Лидер страны отметил, что нужно и важно уделять внимание всем предметам, формирующим полноценную личность, патриота и человека, любящего Родину и готового к самопожертвованию.

Ранее в этот же день Путин поручил правительству за неделю подготовить и представить на подпись проект указа о внедрении новой стратегии технологического развития страны. Он также поручил обновить перечень наиболее важных наукоёмких технологий, указав на необходимость учесть долгосрочный прогноз научно-технологического развития в этом вопросе.