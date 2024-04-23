Бывший председатель КНР и бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в возрасте 96 лет. Как сообщает Центральное телевидение Китая, он был болен лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов, а смерть политического лидера наступила в 12:13 по местному времени в Шанхае.

Цзян Цзэминь

«Товарищ Цзян Цзэминь признан нашей партией и нашей армией как выдающийся лидер, пользующийся высоким авторитетом среди людей, великий марксист, великий пролетарский революционер, политик, дипломат, испытанный борец за коммунизм, выдающийся лидер в великом деле построения социализма с китайской спецификой», — такой некролог опубликован 30 ноября агентством Синьхуа.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 г. в провинции Цзянсу, в городе Янчжоу, получил хорошее образование. Окончил Шанхайский университет в 1947 г. А за год до этого события, в 1946 г., вступил в ряды Коммунистической партии.

Цзян Цзэминь. Студент. 1947 год

Выходец из интеллигентной семьи. Его дедушка был хорошим врачом и исповедовал традиционную китайскую медицину, увлекался каллиграфией и живописью. Отец был поэтом, издавал журналы, состоял в подпольной коммунистической партии, но погиб в 28-летнем возрасте во время вооруженной схватки.

Когда образовалась Китайская Народная Республика, Цзян почти тридцать лет отработал в министерстве машиностроения. Там он прошел долгий путь от рядового сотрудника до директора одного из крупнейших НИИ.

С июня 1989 года по ноябрь 2002 года Цзян Цзэминь занимал должность генерального секретаря ЦК КПК, в 1993–2003 годах занимал пост председателя КНР.

Восход карьеры случился после того, как генсек ЦК КПК Ч. Цзыян был освобожден от занимаемой должности и отправлен под домашний арест. Виной такой опалы стала поддержка протестующих студентов, которые требовали политических свобод в КНР. Политологи уверены, что своими экономическими и политическими успехами Китай обязан жесткости характера Цзэминя. Также Цзян Цзэминь был известен и как неплохой исполнитель песен.

В начале нового века бурное развитие международно-политической ситуации было задано историческим Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, который 16 июля 2001 года был подписан в Москве президентом России Владимиром Путиным и Цзян Цзэминем. Одновременно с этим договором родилась крупнейшая региональная организация — ШОС, объединившая в своих рядах Россию и Китай с республиками постсоветской Средней Азии.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. 2001г.

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Россия и Китай успешно работают в ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС. Проходят регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, налажен диалог между парламентами и объединениями регионов, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, проанализировав итоги Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами и совместные достижения за прошедшее время.

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«Все эти результаты стали возможны благодаря стабильным и прочным отношениям между нашими странами. В первую очередь благодаря главам государств. Близости подходов России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам. Это отношения нового типа между двумя супердержавами, построенные на принципах открытости, взаимного уважения, общих интересов», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, главное, в чем сходятся Россия и Китай, — мир не должен быть и не будет однополярным.

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